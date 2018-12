Přes nový most v Černé Hoře už jezdí auta. Místním se ulevilo

Černohorský most na silnici I/43 se ukázal jako jeden z mnoha problematických v celé silniční síti v Česku. Původně se předpokládalo, že konstrukce není v tak špatném stavu a půjde opravit. Když se však s opravou loni v létě začalo, odborníci zjistili, že nezbývá než jej strhnout a stavět nový.

„Byla to blesková akce, během jedné jediné stavební sezony jsme dokázali původní most zdemolovat, odvézt a vystavěli jsme úplně nový silniční most na silnici první třídy,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Životnost nové stavby je podle něj zhruba 100 let. Zatím se po mostu bude jezdit rychlostí 70 kilometrů za hodinu, od jara by se měla rychlost zvýšit na standardních 90 kilometrů za hodinu.

Most v Černé Hoře je otevřený. pic.twitter.com/YYuDqoZqMl — Jakub Vácha (@Vacha_CT) December 7, 2018

Most je podle Rýdla specifický tím, že vede z kopce a do zatáčky. Vybudovaný je na něm i zádržný systém se zdvojenými svodidly, který i v případě nehody těžkého kamionu zabrání pádu vozu do městyse. Zábradlí také plní funkci protihlukového opatření.

„Na jaře jsme připraveni hlučnost, která bude vycházet z provozu, změřit. Pokud bude překonávat limity, které stanovila hygiena, je mostní konstrukce připravená na to, abychom postavili skutečně velké protihlukové stěny,“ řekl Rýdl.