Přes Novomlýnské nádrže už auta projedou. Omezení potrvá do roku 2020

Řidičům se otevřel most přes Novomlýnské nádrže. Ocelovou konstrukci o délce 108 metrů, která ulevila původnímu betonovému mostu, dělníci stavěli pět dní. Most otevřeli o den dříve, než zamýšleli. Jeho převoz z Olomouce, montáž, následná budoucí demontáž a oprava bude silničáře stát asi 21 milionů korun.

Mamut je na místě! Jak už jsme vám říkali, na hrázi Nových Mlýnů vyrostla nad stávajícím mostem provizorní konstrukce. Říká se jí Mamut a tady je několik zajímavostí o ní. #most #doprava pic.twitter.com/nClWThtdBD — Události Brno (@UdalostiBrno) November 29, 2018

Přes úsek mohou auta projet maximální rychlostí 20 kilometrů v hodině. Hlavní trasa na Vídeň je otevřená pro osobní i nákladní auta a také autobusy. Pro chodce a cyklisty silničáři vytvořili speciální podchod.

Odborníci budou sledovat dopady provozu na provizorní konstrukci, ale i na betonový most, který vede přes samotnou přehradu. Na dodržování rychlosti budou dohlížet policejní hlídky.

S omezením se řidiči budou potýkat až do roku 2020. Za dva roky by měli silničáři původní most zdemolovat, nahradí ho novým za zhruba 130 milionů korun.