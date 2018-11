Soud zprostil obžaloby vojáka za střelbu z BVP na Libavé. Kanon zranil dva vojáky

Střela z automatického kanonu zranila dva vojáky. Těžce zraněný devětadvacetiletý voják utrpěl mnohačetná zranění, v nemocnici bojoval několik dní o život. Střela mu mimo jiné amputovala levou ruku. Jeho o pět let mladší kolega utrpěl lehčí zranění.

Rozhodl tak poté, co mu kauzu vrátil krajský soud . Další dva obžalované, střelce vozidla a řídícího střeleb, zprostil soud obžaloby již letos v únoru. Kulišťáka okresní soud původně potrestal podmíněným trestem. Podle aktuálního rozsudku se trestného činu nedopustil. Obžalovaným hrozily až čtyři roky vězení.

Osudnou roli hrálo to, že dvě BVP se dostala v jízdní dráze před vozidlo Kulišťáka. Navíc neměla zapnutá obrysová světla, což podle soudkyně shledala jako pochybení i samotná armáda. Kdo za to může, se nezjistilo.

„Myslím si, že tam pokyn byl, abychom jeli bez obrysových světel, bylo to v rámci poučení před střelbami. V té technice, která je 40 let stará, jsem nic vidět nemohl,“ hájil se nyní Kulišťák.

Podle armádního specialisty na BVP Pavla Lipky jsou zapnutá obrysová světla při nočních střelbách podle předpisů nezbytná. Pokud by vozidla svítila, jak měla, bylo by z řídicí věže vidět, kde se nacházejí, a osádka by měla přehled o sousedních jedoucích vozidlech, uvedl ve středu svědek.

Soudkyně: Viníka nelze jednoznačně určit

Podle soudkyně Markéty Langerové se na nešťastném následku podepsalo mnoho okolností, nelze tak jednoznačně určit viníka, který by měl nést trestněprávní odpovědnost. „K jednání Kulišťáka přistupují další příčiny, které zeslabují jeho zavinění,“ uvedla soudkyně.

Zproštění žádal ve středu nakonec i státní zástupce. Podle něj se na tragédii podepsala nedostatečná zkušenost vojáků při cvičení. „Při vyšetřování vyplynuly nedostatky jak na straně velení, tak na straně cvičících, kteří porušili řadu předpisů. To vše se projevilo v tom nechtěném následku,“ uvedl žalobce Jaroslav Rašendorfer. „Nelze jednoznačně a bez pochybností označit Marcela Kulišťáka za viníka,“ doplnil žalobce.

Kulišťákovi hrozilo šest měsíců až čtyři roky vězení. Před soudem se původně zodpovídali i střelec vozidla Luděk Niedermeier a řídící střeleb Zdeněk Havala, který měl na věži střelnice na starost dodržení zásad bezpečnosti. Podle soudkyně okresního soudu ze své pozice události ovlivnit nemohli, proto je v únoru zprostila obžaloby. Žalobce se proti tomuto verdiktu poté již neodvolal, rozhodnutí je tak pravomocné.

Nyní si státní zástupce ponechal lhůtu, Kulišťák se práva na odvolání vzdal.