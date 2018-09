Soud zrušil rozsudek v případu noční střelby na Libavé. Požaduje vyřešit řadu rozporů

Podle soudců odvolacího soudu je potřeba vyřešit v případu řadu rozporů. Podle soudu například nebylo zjištěno, zda obžalovaný mohl vědět o tom, že se zasažená vozidla dostala před něj. Soud poukázal i na to, že BVP neměla koncová světla a přehled o pohybu vozidel ztratil také řídící střelby, který byl přitom zproštěn obžaloby. Soudce rovněž uvedl, že během cvičení byly vydávány rozkazy, a to za situace, kdy byla zjištěna porucha kanonu.

Kulišťákův obhájce Zdeněk Kopečný byl s rozhodnutím soudu spokojen. „To co se v noci odehrálo, je pouze souhrou nešťastných náhod. Pokud je třeba hledat odpovědnou osobu za následek toho, co se stalo, neměl by to být obžalovaný. Z jeho strany k pochybení nedošlo,“ uvedl obhájce. Velitel vozidla podle něj neměl možnost následkům zabránit.