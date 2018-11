Hřibova éra začíná, pražská koalice podepsala smlouvu

Opozice, ve které skončí ODS a ANO, však koalici kritizuje z několika úhlů. Jednak shodně argumentují tím, že se s nimi zástupci koaliční stran nebaví, a nelíbí se jim neúčast Čižinského s Pospíšilem v radě, jednak se jim nelíbí ani program. Podle lídra ANO Petra Stuchlíka je nekonkrétní. Třeba v oblasti bydlení se domnívá, že koalice nemá jasnou vizi. „Připraví nějaký projekt a nějak to odpilotují. Pak se uvidí, co funguje a co ne. To mně přijde jako dost vágní zadání,“ podotkl.

Opozice bude na činnost vedení města dohlížet kromě zastupitelstva také prostřednictvím kontrolního výboru. Ten je jediný, jehož vedení nepřipadne některé z koaličních stran, předsedu by měla nominovat ODS. Ostatní výbory si rozdělí koalice, podle dohody připadne nejvíce předsednických postů Spojeným silám.