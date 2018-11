Vágní a plné chyb. Pražská opozice cupuje program nové rady, koalici viní i z toho, že s ní nemluví

Oblasti bydlení se program věnuje na necelých třech z 32 stran. Budoucí rada slibuje zlepšit dostupnost bydlení, a to pro všechny skupiny. Podle Marvanové se může samo město zapojit i do výstavby, ale priority budou jiné. Jednak by Praha měla podpořit urychlení výstavby z nynějších 4000 bytů ročně nejméně na dvojnásobek, ale nová rada také slibuje vrátit lidi do dlouhodobě prázdných bytů ve staré zástavbě.

Podle opozice jsou však i tyto plány neurčité. „Doslechl jsem se, že připraví nějaký projekt a nějak to odpilotují. Pak se uvidí, co funguje a co ne. To mně přijde jako dost vágní zadání,“ zdůraznil Petr Stuchlík. Navíc rozdělení gescí jednotlivých radních pochopil tak, že jich do rozvoje bydlení v hlavním městě bude mluvit více.

Vysloveně radním pro bydlení ovšem bude pouze Adam Zábranský (Piráti). Bývalý šéf Institutu plánování a rozvoje Petr Hlaváček, který kandidoval za Spojené síly pro Prahu, však bude mít na starost rozvoj města a územní plánování.