I na začátku prvního tisíciletí se lidé báli přes vodu, komentuje stav pražských mostů Svoboda

„Je naprosto jasné, že Praha potřebuje jeden až dva nové mosty, že to prostě stačit nemůže. Když budete most předělávat, je potřeba vyřešit, kudy pojede obchvat. Jestli tam postavím provizorní most, nebo jestli to vše pošlu na Hlávkův most. Pak musím ale zjistit, v jakém ten je stavu, aby nespadl další most, protože pak už bychom bydleli jen na levém a pravém břehu,“ podotkl Svoboda.

Sám připouští, že když se nějaký most dostane do havarijního stavu kvůli tomu, že politická reprezentace města dlouho situaci neřešila, jde o kumulativní selhání politické moci. „Dá se to tak nazvat. Musíme si uvědomit, že i to, jak spadl most v Itálii, je řešeno jako selhání vedení regionu, že se dostal do takového stavu,“ souhlasí bývalý pražský primátor.