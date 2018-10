Brno schválilo peníze na záchranu smuteční síně v Židenicích. Oprava by mohla začít příští rok

Budova by ale opět mohla sloužit svým účelům, vedení města se totiž dohodlo na její opravě. „Je to i jakýsi dluh vůči panu profesoru Rullerovi, jeho osobnost byla důležitá pro město Brno a ta stavba je navíc odborníky oceňovaná jako unikátní svého druhu,“ řekl náměstek primátora města Brna Martin Ander (SZ).

Architekt Ruller už se rekonstrukce nedočkal

Sám architekt Ivan Ruller, který letos na jaře zemřel, za opravu síně dlouho bojoval. „Člověk to musí brát trochu s nadhledem, ale já věřím, že zvítězí zdravý rozum, životní situace, které se tady řeší, by měly mít opravdu důstojný stánek,“ řekl v listopadu 2016 Ivan Ruller.

Stejně to vnímají i lidé, kteří na hřbitov přicházejí zavzpomínat na své blízké. „To už měli udělat dávno. Škoda, že se toho architekt Ruller už nedočkal,“ řekla Marie Ferencová.

Na přání zesnulého Ivana Rullera by neměla zrekonstruovaná síň ztratit nic ze svého původního rázu. Zachované tak zůstane její členění do tří částí a na opravu se budou používat stejné materiály. Vedení města teď bude na opravy vybírat projektanta. S opravami by se tak mělo začít nejdřív za rok a půl.