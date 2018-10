Za leták na podporu Orla se stal z učitele Jana Petruchy mukl. V těžkých chvílích ho při životě držela víra

S Vincencem Vlachem se znovu potkal i v Jáchymově, kde ho náčelník župy prosil za odpuštění, že ho prozradil. Nevydržel totiž krutý výslech ve věznici v Uherském Hradišti. „V Hradišti se vyšetřovalo elektrikou. Do bot dali kovové vložky, z nich vyvedli dráty, jeden dali do zásuvky a druhým štrngali po topení nebo po nuláku,“ popisuje pamětník.

Po válce Jan Petrucha odmaturoval a chtěl se stát učitelem. Studoval v Brně na filozofické fakultě: předposlední rok už studoval dálkově, souběžně začal učit v chlapecké škole. Ale ne nadlouho. Doplatil na to, že byl aktivní v Orlu. „Stýkal jsem se často s náčelníkem župy Vincencem Vlachem z Hodonína. Ten mě požádal, abych napsal nějaký leták na obranu Orla. Tak jsem vybral ze Šrámkových projevů z Londýna článek, který pasoval na Němce i na komunisty,“ vysvětluje Jan Petrucha.

„Rumunský voják vezl asi nějaký rozkaz na frontu a už padesát metrů před ním byli Němci. Já jsem vyskočil z okna za ním a dostal jsem dávku z kulometu. Ustřelilo mi to půl boty a poničilo prsty na noze,“ vzpomíná pamětník.

Ve věznici v Uherském Hradišti měl Jan Petrucha podruhé strach o život. „Vyšetřovatel mě vedl Kunovickou ulicí, do sklepa, tam mě posadil za stůl, vytáhl pistoli. Chtěl mě donutit, abych mluvil, ten pocit bych nikomu nepřál,“ vzpomíná Jan Petrucha.

Chválit budu Pána v každém čase

Několik dnů před soudem strávil i ve věznici na Cejlu. Odsouzený byl na tři roky a měsíc. Ty si odpykal v Jáchymově, kde měl znovu strach o život, a to hned dvakrát. Když se s ním utrhla klec do dolu a když si mysleli, že v lágru řádí tyfus. Nakonec to ale byla jen hromadná otrava z jídla. „Já si vzpomínám, ten den byla zrovna popeleční středa a já jsem nesl trám. Tak jsem si vzpomněl na pána Ježíše, jak nesl kříž,“ říká pamětník. Víru ale neztratil nikdy. „Chválit budu Pána v každém čase, vždycky bude jeho chvála v mých ústech,“ čte z misálu, který kamarádi zachránili a dostali až domů.