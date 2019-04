Týrání lidí v komunistické věznici. Výstava ukazuje život za mřížemi

Dokumenty provází i audionahrávky, které jsou živým svědectvím několika vězňů. Výstavu doplní i aktuální rozhovor Aleše Durďáka s Annou Honovou z Uherského Brodu, která byla vězněna v letech 1950–1952.

Výstavy věnované totalitě budou v prostorách uherskohradišťské Reduty do doby, než se podaří opravit areál věznice. V něm bude Muzeum totality. To využije ve věznici prostory napříč třemi podlažími, celkem asi 2000 metrů čtverečních. Jedná se o části objektu, kde se nachází kaple, samotky a přilehlé chodby s místnostmi.

V objektu vzniknou dvě stálé expozice, Muzeum totalitních režimů věnované historii věznice a Železná opona zobrazující komunistickou propagandu. Expozice ve věznici společně připraví Moravské zemské muzeum a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

„Středobodem všeho dění je kaple, která má svou atmosféru a svůj samostatný příběh a měla by být i v tomto duchu zachována. Mělo by to být místo určité piety, kde bude možné pořádat také vybrané akce,“ řekl místostarosta Uherského Hradiště a ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec (KRUH).