Rektor: Dvojvládí na lékařské fakultě v Ostravě skončí v říjnu. Budou nové volby

„Koncem října končí mandát docentu Zončovi, pokud se nestihne to, co navrhuje akademický senát, to znamená jeho odvolání, tak v každém případě koncem října mu končí mandát a Zonča končí jako děkan. Soud nám nařídil takzvané odjmenování Martínka, které (rovněž) proběhne v průběhu měsíce října.“