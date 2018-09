Soud uznal ženu vinnou za nenávistný komentář pod fotkou teplických prvňáčků

Státní zástupce ženu z Tachova na konci srpna obžaloval z násilí proti skupině obyvatel a podněcování k nenávisti. Pokud nebude obžalovaná s trestním příkazem souhlasit, rozhodnutí se zruší a soud se bude případem dál zabývat v hlavním líčení.

Podle dřívějších informací deníku Právo je obžalovanou 26letá Romana L. z Tachova. Na sociální síti se přidala k řadě dalších nenávistných komentářů a ve vlastním příspěvku použila slovo „rovnou“ a k němu přidala obrázek pistole. Tím se podle státního zástupce měla dopustit trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Za to jí hrozily až tři roky za mřížemi.

Původně policie případ odložila s tím, že by se mohlo jednat pouze o přestupek. Poté se ale podle informací Práva do případu vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Na základě jeho námitek se věc vrátila zpátky do přípravného řízení. Napodruhé už policejní šetření vedlo k obvinění a k podání obžaloby.