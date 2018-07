Praha od podzimu zkrátí víkendové intervaly metra

V sobotu od 9:00 do 20:00 a v neděli a ve svátky od 13:00 do 20:00 se intervaly budou lišit na jednotlivých linkách. Na lince A zůstanou stejné, tedy 7,5 minuty. Podle DPP není k posílení důvod, protože linka přepraví nejméně cestujících a návaznost na autobusy se o víkendu nemění.

Interval se neměnil desítky let

V Praze od 90. let roste počet cestujících, kteří po městě cestují prostřednictvím MHD právě o víkendech a státních svátcích. „Základní víkendový interval je platný již desítky let a poptávce dostačuje pouze v měsících s nejnižší poptávkou cestujících (červenec a srpen),“ píše se ve schváleném dokumentu.

DPP počítá s tím, že by se intervaly časem mohly sjednotit, bude to však záviset na vývoji počtu cestujících a využití MHD. Nyní by podle podniku sjednocení na šest nebo pět minut nebylo ekonomické, protože by muselo jít ruku v ruce s posílením navazujících povrchových spojů, které by jezdily poloprázdné.

Kromě zkrácení intervalů radní schválili zrušení pásmového provozu na lince C. Fakt, že polovina vlaků končí už ve stanici Ládví, má podle DPP vliv na obsazení souprav metra i v centrální části linky. Lidé, kteří jedou do Letňan, si raději počkají na metro, které jede až tam.

Radní měli v úterý projednat i přípravu společného podniku Penty a Dopravního podniku, který měl zajistit rychlejší výkup pozemků pro metro D. Náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) ale nakonec materiál z Rady stáhl. Praha chce počkat na analýzu dopadů právě schvalované novely, která by získávání pozemků usnadnila.