Ani 400 tisíc korun lékaře nepřesvědčí, aby místo Německa pracovali na Karlovarsku

Pro Sasko jde o vítanou pomoc. Čeští lékaři doplňují stavy a nemocnice je dlouhodobě podporují. „Máme u nás na klinice stejně jako u sousedů nedostatek lékařů, podobně je to v celém Německu. Snažíme se výměnou našich lékařů za kolegy a kolegyně ze zahraniční zajistit co nejlepší služby pro lidi,“ sdělila referentka saské Klinikum Oberlausitzer Bergland Jana-Cordelia Petzoldová.

Jedním z nich je i Michal Petřík. V Sasku působí už tři a půl roku. Z Rumburku to má autem do práce deset minut, v klinice u Žitavy má 40 českých kolegů. Německé televizi MDR řekl, že jedním z důvodů, proč do Saska přišel, je mnohem vyšší plat. „Jako začátečník, hned po ukončení studia, si tu vyděláte podle mého odhadu asi třikrát víc než v České republice,“ vysvětlil Michal Petřík.

Vláda slibuje

Nová česká vláda slibuje, že bude nedostatek lékařů řešit, mimo jiné zvýšením počtu budoucích absolventů univerzit. Fakulty by měly už letos dostat peníze na platy pro vyučující a další peníze by měly dostávat i v následujících letech. „My chceme, aby lékařské fakulty věděly, že to není nějaký jednoletý výstřel, ale že to je jasný plán, který zaručí, že k nim ty peníze půjdou,“ slíbil ministr školství Robert Plaga (ANO).

V České republice studuje každoročně na lékařských fakultách včetně fakulty vojenského zdravotnictví přes 21 tisíc studentů, v průběhu let se počty příliš nemění. Asi třetina mediků jsou cizinci, nejčastěji se jedná o Slováky. Část studentů lékařskou fakultu nedokončí v řádném termínu a někteří studium vzdají úplně. Absolventů je kolem dvou a půl tisíce ročně.