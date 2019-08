Hobbymarket stojí v Ivanovicích neoprávněně. Brněnský magistrát nyní zvažuje, jak se stavbou naložit

„Tento stav je opravdu ojedinělý. Náš úřad se tím bude zabývat a do čtrnácti dní by měl vypracovat metodický pokyn, díky kterému by se pak stavební úřad měl rozhodnout,“ uvedl brněnský mluvčí Filip Poňuchálek.

Jednou z možností je dodatečné řízení o povolení stavby. To by nejbližším sousedům umožnilo, aby se k hobbymarketu vyjádřili. O což podle jejich právníka usilovali už v době, kdy stavba vznikala. „Budou moci uplatňovat své námitky, a to může být administrativně náročné. I s tím rizikem, že to stavebník nebude mít jednoduché,“ řekl právní zástupce Marian Jeřábek.

Společnost Heršpická - správa nemovitostí, která Bauhaus postavila, je připravena stavbu bránit. „Situaci důkladně analyzujeme a zvažujeme veškeré případné možnosti za účelem důsledné ochrany svých práv a zájmů,“ uvedl zástupce společnosti Petr Kočí.

V lokalitě se chystá nové obchodní centrum

V budoucnu budou Ivanovičtí nejspíš sousedit s dalším obchodním centrem, které má vyrůst na vedlejší parcele. Kdy, to zatím není jasné, ale v pátek se bude konat schůzka starostky, zástupců investora a magistrátu. Plány na nové centrum ale už takové emoce, jako hobbymarket, u místních nebudí.