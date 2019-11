V Poštorné otevřeli novou věznici. Areál původně sloužil jako zařízení pro běžence

Vězeňská služba podle Petra Dohnala plánuje další rozšiřování ubytovacích kapacit v současných věznicích. Mimo to chce postavit i zcela novou věznici takzvaně na zelené louce, která by měla kapacitu asi osm set míst. Stavět by se podle generálního ředitele Vězeňské služby mělo někde na jihu Čech.