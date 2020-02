Kroměřížský zámek definitivně patří církvi, dostala od něj klíče

Arcibiskupství tak plánuje na zámku i v přilehlých zahradách velké investice. Hodnota projektu se bude pohybovat kolem 246 milionů korun, arcibiskupství podává žádost o evropskou dotaci ve výši 226 milionů. Na zámku by se měl opravovat Sněmovní sál či střechy, v zahradě vodní systém nebo Pompejská kolonáda. „Mělo by dojít ke kompletní rekonstrukci takzvané Mlýnské brány, která v minulosti sloužila jako sídlo arcibiskupské gardy. V objektu by mělo být gardě věnované muzeum,“ řekl projektový manažer Štěpán Sittek.

Květná zahrada zůstala státu

Církev požadovala vrátit také Květnou zahradu. Loni přitom byla v jejich prostorách dokončena rozsáhlá rekonstrukce financovaná z evropských zdrojů. I proto se stát nakonec rozhodl vrátit pouze zámek a zahradu Podzámeckou, ta Květná zatím zůstane státu. Její historický areál je podle památkářů provázán s novostavbami, které z ní nelze vyčlenit a které tak nemohou být dle zákona o restitucích vydány. Arcibiskupství se podle vikáře Nuzíka zatím nezabývalo tím, zda rozhodnutí státu ohledně vydání Květné zahrady napadne u soudu.