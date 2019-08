Naposledy ve Vlněně: bývalí pracovníci její demolice nelitují, konce výroby ale ano

„Tímto průchodem jsem přišel ve čtyřiačtyřicátém roce. To mi bylo čtrnáct let a byl jsem tu na praxi. Pak jsem sem tak chodíval každé léto a v osmnácti jsem nastoupil jako vedoucí vyšívárny,“ popsal svá první léta v bývalé textilce Vlněna Oldřich Pařízek.

Pařízek, který bývalé zaměstnance na prohlídku Vlněny svolal, její demolice nelituje. Mrzí jej ale, že v jejích prostorách před lety skončila výroba. „Tento druh výroby se přesouvá do asijských zemí a to je vývoj. Je mi líto, že to zkrachovalo, ale do té budovy by už teď nikdo neinvestoval,“ vysvětlil Pařízek.

V prostorách Vlněny před padesáti lety pracovalo kromě Pařízka dalších zhruba osmnáct set lidí, kteří vyrobili 13,5 kilometru látky denně. Někteří z nich se ve čtvrtek po letech setkali opět v mundurech. Tentokrát ale ne pracovních, ale ochranných. Jejich bývalé pracoviště se už totiž bourá.