Vltava v Praze je přeplněná, na plavební komoru čekají lodě i hodinu

Plavební komora, která svou polohou patří na pražský Smíchov, každý rok odbaví asi 25 tisíc lodí. Je to extrémní vytížení nejenom na pražské poměry, ale i v evropském měřítku. Důsledkem jsou zácpy a velká zdržení. Občas musí kapitáni čekat i přes hodinu. „Ti, co měli jet třeba od sedmi hodin, se řadí a jedou od osmi. Je to všechno posunuté,“ poznamenal hrázný a jezný Tomáš Frühauf.

Na hustý provoz si stěžují i místní obyvatelé. Vadí jim hluk, ale i spaliny lodních motorů. „Když je plavební komora několik hodin po sobě naplněná loděmi, je vzduch na nábřeží téměř nedýchatelný. A po celou dobu proplouvání je na lodích zapnutá diskotéka a hlasitá hudba,“ uvedl nespokojený obyvatel Prahy 1 Petr Mlsna, který je zároveň náměstkem ministra vnitra. S tím souhlasí i starosta městské části Oldřich Lomecký. Podotkl sice, že řada lodí má ekologičtější motor. „Na druhou stranu stále narůstá jejich počet,“ dodal.

Praha 1 proto usiluje o stavbu nové plavební komory. Podle starosty by měla být paralelně s původní komorou postavenou počátkem minulého století, ale na druhé straně Dětského ostrova, tedy mezi ním a Střeleckým ostrovem. Jedná o její stavbě s Povodím Vltavy, pražským magistrátem i ministerstvy dopravy a životního prostředí. Pokud bude projekt schválen, stavět by se mohlo začít v roce 2019.