Po třinácti letech má Brno znovu hlavního architekta

Michal Sedláček řídil jednu z poboček páté největší architektonické kanceláře na světě v Los Angeles. K jeho návrhům patří třeba Muzeum Tolerance v Jeruzalémě nebo koncertní hala Walta Disneyho v Los Angeles. Zpět do Brna prý přichází z čistou hlavou.

Územní plán města Brna nebo podoba nového vlakového nádraží. To jsou jedny z nejdůležitějších úkolů, na kterých by měla Kancelář hlavního architekta pracovat. Zásadní ale bude i obnova komunikace mezi radnicí a občany. Podle některých místních architektů totiž brněnští úředníci právě na lidi někdy zapomínají.

Předchůdce Michala Sedláčka, městský architekt Jaroslav Josífek, byl ve funkci 12 let. Za tu dobu se zrodil třeba Univerzitní kampus, část velkého městského okruhu nebo černovická průmyslová zóna. Jaroslav Josífek byl ale také zastáncem kontroverzní stavby R43 přes sídliště Bystrc nebo třeba odsunu brněnského hlavního nádraží.

Po Josífkově odchodu v roce 2003 Útvar hlavního architekta politici zrušili. Místo něj zřídili Odbor územního plánování a rozvoje, kde si mezi sebe pravomoce dělili úředníci a územní plán začaly zpracovávat soukromé osoby.

Architekta vybírali i odborníci z Vídně a Kodaně

V komisi, která hlavního architekta města Brna vybírala, nebyli jen politici, ale i odborníci ze zahraničí. Například ředitel pro plánování města Vídně Thomas Madreiter anebo hlavní architektka Dánské Kodaně, vzoru moderního evropského urbanismu.

„Hlavní architekt by měl vést dialog s veřejností. Měl by hovořit například o důležitosti kvality veřejného prostoru. Měl by vést také dialog s různými odbory úřadu, neziskovými organizacemi a investory,“ říká Tina Saaby, hlavní architektka Kodaně.

„Žijeme v demokratických podmínkách, a proto musíme diskutovat s lidmi. Plánování je vždy určitým druhem změn v řízení. A přesně v takových situacích je potřeba diskutovat s lidmi,“ dodává Thomas Madreiter, ředitel pro plánování města Vídně

Kancelář hlavního architekta má začít fungovat nejpozději v červnu

Svoje brněnské vize obhajovali čtyři architekti. Jiří Klokočka je vedoucím ateliéru urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V Belgii pracoval na územních plánech mnoha měst a obcí.

Osamu Okamura je členem komise pro územní rozvoj Prahy a zakladatelem časopisu ERA.

Nejmladší kandidát byl Miroslav Gabriel Sedlák. Pochlubit se mohl například návrhem dočasného informačního pavilonu olympiády v Londýně, se kterým vyhrál mezinárodní architektonickou soutěž. Koncepce a životopisy všech včetně Michala Sedláčka jsou k dispozici na webových stránkách města.

Vedení Brna by chtělo, aby už v květnu či červnu začala kancelář fungovat. Sídlit má na Zelném trhu v domě, který předtím využívala městská policie. Prvním úkolem hlavního architekta bude sestavit asi patnáctičlenný tým spolupracovníků.