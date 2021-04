Černobylští Češi se setkali po dvaceti letech

První rodiny se mohly do své původní vlasti vrátit pět let po černobylském výbuchu. Většina z nich jsou potomci Čechů, kteří před více než sto čtyřiceti lety odešli kolonizovat území dnešní Ukrajiny. Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986 se ocitli v zamořené zóně, a tak začátkem devadesátých let začali usilovat o návrat do Československa. „Každá rodina dostala byt a alespoň jeden člen rodiny zaměstnání. Ale ten zbytek byl na našich krajanech,“ zdůraznil černobylský Čech a organizátor setkání Boris Iljuk.

Černobylská katastrofa vedla k návratu 2000 krajanů z Ukrajiny 25. 4. 2011

Celkem se do různých částí republiky do roku 1993 vrátilo zhruba 1800 krajanů. Někteří z nich, původně sousedé ze stejných ukrajinských vesnic, se od svého příchodu viděli poprvé až na tomto setkání v Jaroměři. „Celá naše vesnice je po celé České republice. Na setkání se těšíme a jsme dojatí,“ dodala černobylská Češka Jiřina Nováková.

Černobylští Češi si dvacet let ve staronové vlasti většinou pochvalují. Studují vysoké školy, postavili domy, podnikají a jsou v obecních zastupitelstvech. „Začátky byly krušné, ale začlenění do této společnosti jsme zvládli a rádi na ty časy vzpomínáme,“ uzavřel černobylský Čech Boleslav Novák.