Armáda varuje: Nemiřte laserem na vrtulníky, mohou se zřítit

Dvoumotorový bitevník Mi 24 je předurčen k ničení tanků a velkých obrněných cílů, sám má ale zranitelné místo. Kabinu za neprůstřelným sklem i pilota uvnitř může vyřadit z provozu i výkonnější laserové ukazovátko. V největším nebezpečí jsou stroje v malých výškách těsně před přistáním. „Nebezpečné je to nejvíc v noci speciálně při použití brýlí NVG, kdy může dojít k oslepení a ztrátě prostorové orientace,“ vysvětlil vojenský pilot Martin Vaniš.

Výkonný ruční laser se přitom dá koupit i v běžném obchodě. Z blízkosti jeho záření vypadá jako tečka, piloty v kabině ale dokáže totálně oslepit. „Může dojít k podobnému jevu, jako dochází v kabině auta při oslnění dálkovými světly, ovšem řítíme se jinou rychlostí a nejsme na zemi,“ řekl pilot Jan Vanický. Při zasažení vrtulníku tak může dojít nejen k poškození zraku pilota, ale i k vyřazení optiky a v nejhorším případně i k pádu letounu.

V loňském roce zaznamenali čeští vojenští piloti 6 laserových útoků na letadla, v letošním roce už to byly první dva. Čtveřici mladíků, která ohrožovala laserem tento vrtulník minulý čtvrtek, se podařilo policistům vypátrat. Jsou obviněni z obecného ohrožení. V případě prokázání viny jim hrozí trest od 3 do 8 let. V budoucnu chce armáda s policií spolupracovat ještě víc, aby byl i případný další laserový útok velmi rychle odhalen.