Co na Bzenecku nezničily plameny, dokončili chrousti

Bzenec - Do nedávno vysázených stromků za čtyři miliony korun se na Bzenecku pustily larvy chrousta maďálového. Jde přitom o stejný les, který před dvěma lety postihl největší požár za posledních 15 let, při kterém skončilo v plamenech na 170 hektarů lesního porostu. Škody už narostly do milionů a lesníci mluví o druhé katastrofě.