Majitelům pozemků pro D11 u Jaroměře stát nabízí vyšší cenu

Panu Pošvovi by totiž po vykoupení hlavní části pozemku, která je potřeba pro dálnici, zbyla část, na které by mu stát musel nechat vybudovat přístupovou cestu. Stát ale tuto „zbytkovou“ část pozemku od něj vykoupit nechce, a jak pan Pošva dodává, nechce ho ani vyměnit za vedlejší pozemek, který je státní. Úplně stejný problém řeší i Petr Musil. I on stojí o to, aby od něj stát vykoupil i zbytek parcely, který se po prodeji státem požadované části stane prakticky bezcenným. Ani v jeho případě ale stát nechce. Jaromír Pošva se navíc dožaduje osobního jednání s prostředníkem výkupu, firmou Pragoprojekt. Ta pracuje pro ŘSD. Zatím na jeho výzvy nereagují.

Stát řeší v lokalitě Jaroměřsko 34 problémových parcel. Zatím s novou vylepšenou nabídkou obeslal 13 z nich.

Vlastníci pozemků mají čas na rozmyšlenou 90 dnů od doručení nabídky, tedy do konce ledna. Vyvlastňovací řízení s oběma majiteli, tedy s panem Musilem i Pošvou, pokračuje. Stejně jako se 27 dalšími na Jaroměřsku.