Praha zdraží odpad, poplatek může být až dvojnásobný

V Praze se poplatek za odpad aktuálně účtuje jak podle velikosti kontejneru, tak podle toho, jak často jej popeláři vyvezou. Čtyřčlenná rodina Terezy Jungwirthové teď platí 225 korun měsíčně, má to být ale víc. „Nemyslím si, že by se nás to nějak výrazně dotklo, ale věřím, že jsou u nás v domě lidé, pro které už dvojnásobné zdražení bude nepříjemné,“ popsala obyvatelka sídliště Černý Most.

Nově chce Praha účtovat jen podle nádoby, 50 haléřů za litr. Reaguje tak na změnu příslušných zákonů. Víc to pocítí lidé právě na sídlištích, kde jsou velké kontejnery. Naopak obyvatelé rodinných domů s menšími popelnicemi mají ušetřit.

Za zdražením má být zlepšení služeb, kritizuje opozice

Se zdražením až na dvojnásobek nesouhlasí opozice. „Navýšení se nám zdá opravdu dramatické. Největší důvod, proč s tím nesouhlasíme, je, že si nemyslíme, že občané dostanou lepší službu,“ okomentovala pražská zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

Podle náměstka primátora ale každý může výši poplatku sám ovlivnit. „Je to o odpovědnosti každého občana, kolik odpadu vyprodukuje. Pouze za ten, který bude v černé popelnici, ten nevytříděný, si zaplatí,“ řekl Petr Hlubuček (STAN).

Praha v tom není sama, zdražuje se i jinde, třeba v Chomutově, Jihlavě nebo Frenštátu pod Radhoštěm. V Rakovníku lidé zaplatí v příštím roce 960 korun, proti letošku o 240 korun navíc.