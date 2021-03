Zastupitelé Prahy 22 odvolali starostu. Neodpověděl na dotazy opozice

„Důvodům v tuto chvíli moc nerozumím, nikdo moc neví, co se děje. Zřejmě v tom je něco osobního. Mrzí mě, že dva hlasy dodali členové stávající koalice. Kteří, to nevím. Což vytváří celou řadu spekulací, proč se tak stalo,“ řekl odvolaný Zelenka.

Langmajer řekl, že opozice vznesla na starostu již minulý týden dotazy týkající se investic ve školství. „Jasně jsem uvedl, že pokud nebudou zodpovězeny, navrhnu odvolání. Všichni to dopředu věděli a nebylo v tom nic tajného. Nejde nám o křesla v radě, ale aby měly děti kam chodit do školy, protože akutně chybí místa a nikdo to neřeší,“ řekl.

Podle Langmajera by nynější situace mohla vést ke změně fungování radnice, kdy by byl například snížen počet placených radních ze sedmi na pět. „Polovina koalice je v radě, to není nikde, ale přitom nemáme třeba radního pro bezpečnost a infrastrukturu,“ řekl. Odvolání starosty prý neznamená apriorní snahu opozice vstoupit do vedení radnice.

Starostenské kompetence v tuto chvíli přebrala po Zelenkovi místostarostka Kateřina Erbsová (za Praha 22 Naše město). O dalším dění v městské části se bude nyní v koalici jednat. Podle Zelenky by se měli zástupci koalice sejít v neděli.

Starostové se Svobodnými získali v Praze 22 nejvíc hlasů

Koaliční strany se dohodly na spolupráci po volbách v roce 2018, kdy si rozdělily sedm křesel v radě městské části. Starostové se Svobodnými, kteří v Uhříněvsi volby vyhráli, získali devět mandátů v pětadvacetičlenném zastupitelstvu a dosud měli čtyři radní. Druhý koaliční partner obsadil tři křesla radních. Naše město získalo ve volbách pět mandátů.

Ve volbách dále uspěly hnutí Pro Prahu, které získalo šest mandátů, ODS má tři zastupitele a poslední dvě křesla obsadilo ANO.

Praha 22, v níž žije přes 11 tisíc obyvatel, je na jihovýchodě hlavního města. Městská část zahrnuje Uhříněves, Hájek a Pitkovice a spadá do městského obvodu Prahy 10.