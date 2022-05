Zvláštní úkazy na obloze potvrzují obrovský obsah pylů ve vzduchu

Možná vás napadá, když vám podle alergologa pyly jehličnanů moc neubližují, tak proč vám teče z nosu i z očí. Ve skutečnosti kromě nápadných žlutých oblaků z jehličnanů létá ovzduším plno dalších alergenů: zbytky pylu odkvétajících bříz, hodně je pořád pylu dubu a v nížinách už začaly kvést trávy.

Když se počasí přehoupne ze zimy do léta během jednoho nebo dvou týdnů, včely nestíhají létat a alergici by neměli větrat ani chodit do přírody.