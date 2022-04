Velikonoce přinesou příkladně aprílové počasí

Neplatí to však vždy. Ne každý duben to totiž umí rozbalit v plné parádě a ve statistikách najdeme i roky, kdy bylo v dubnu počasí nezvykle stabilní. To se stává v případech, že se pevnina ohřívá postupně a pomalu. Pokud naopak díky například minimální oblačnosti je přísun slunečních paprsků výrazný, bývají pak vpády studeného vzduchu citelnější a výrazného aprílového počasí si pak užíváme i delší dobu.

Duben má z celého roku nejnižší tlak

Obecně platí, že duben je také měsícem s nejnižším průměrným tlakem vzduchu. Častěji se proto u nás vyskytují tlakové níže, což výše popsané dynamice projevů počasí jedině nahrává.

Typické jsou cyklony, které putují z Islandu přes Skandinávii dál na východ a zasahují i do počasí ve střední Evropě. Někdy jsou hlubší, jindy jen málo výrazné, ale vždycky přinášejí proměnlivé počasí. A to jak mezi jednotlivými dny (interdiurní), tak i v intervalech minut či hodin.