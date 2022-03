Česko opět zasáhlo sucho. Už skoro měsíc významněji nepršelo, navíc fouká silný vítr a teploty jsou nadprůměrné

Třeboňským rybářům zase chybí kvůli suchu v rybnících zhruba třetina vody. Když se situace nezlepší, ovlivní to podle nich množství rybí násady i produkci. „Je strašné sucho. Řekl bych, že je to jedno z nekritičtějších jar za strašně dlouho. V rybnících nám chybí zhruba jedna třetina z běžně zadržovaného objemu vody. Jestli se tento stav významně nezlepší, tak budeme zažívat jedno z nejsušších jarních období,“ popisuje předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Tento týden by se podle meteorologů už silnější srážky objevit neměly, ale nadějný by mohl být příští týden. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by mohlo konečně začít pršet, a to možná i vydatněji.