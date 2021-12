Silná ledovka hrozí na Vysočině a v Podkrušnohoří

Na Českomoravské vrchovině a v Podkrušnohoří se od úterního odpoledne do půlnoci může při mrznoucím dešti tvořit silná ledovka. Lidé by v těchto regionech podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) měli jen v nezbytně nutných případech vycházet ven a jezdit autem. Ve velké části země se může až do středečního poledne objevit slabší, méně nebezpečná ledovka.