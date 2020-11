Česko čekají dny v listopadové mlze. Slunce se ukáže na horách

Dominantní je v tuto chvíli pro počasí přechod studené fronty, za kterou se ve čtvrtek ochladilo, a například v Krušných horách padla teplota pět stupňů pod nulu. Přes den teploměry jen ztěžka překračovaly desetistupňové hodnoty a nejinak tomu bude i v posledních dnech týdne.

V pátek se čeká ještě studenější a mrazivější ráno, než bylo to čtvrteční. Nejnižší teplota se bude pohybovat kolem nuly a ojediněle klesne až k minus čtyřem. Na polovině republiky navíc bude zataženo a mlhavo, takže mlhy, které se místy vytvoří, mohou i namrzat. Do pátečního odpoledne by se nicméně slunce objevit mělo (na některých místech bude délka jeho svitu až devět hodin), a teploty se tak mohou dostat slabě nad deset stupňů.

Ráz počasí nad Českem bude o víkendu ovlivňovat tlaková výše, která se má ze střední Evropy postupně posouvat na severovýchod. „Čím déle je nad námi tlaková výše, a zesiluje tak příliv teplého vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, tím výraznější je inverze a tím větší je taky pravděpodobnost, že se mlhy udrží celý den,“ vysvětluje meteoroložka ČT Alena Zárybnická.

Přesvědčit se o tom budou moct Češi zřejmě hned v sobotu. První víkendové probuzení totiž podle všeho doprovodí mlhy, měly by se do odpoledne rozpustit. Při slunečném počasí se pak čekají teploty mezi devíti a třinácti stupni, s mlhami a nízkou oblačností ale mohou být o sedm stupňů nižší.

Chmurná neděle

Nedělní předpověď pak slunci nedává příliš šancí – den by měl být zatažený a mlhavý s výjimkou hor, jihozápadu Čech a východu Moravy a Slezska. V těchto případech se může teplota pohybovat kolem deseti, jinde pouze mezi dvěma a sedmi stupni Celsia.

„Zásadní roli bude hrát nadmořská výška. Pokud budete na horách, je velmi pravděpodobné, že tu nejen o víkendu, ale i celý příští týden bude jasno. Naopak v nížinách bude přibývat míst, kde se budou tvořit mlhy a nízké mraky,“ doplňuje Zárybnická.

V zásadě neměnný ráz počasí přetrvá i v první polovině nového týdne. Teploty se mají pohybovat kolem pěti stupňů a slunce se objeví jen výjimečně; budou převažovat mlhy a zatažená obloha. Z nízké oblačnosti může i slabě mrholit a rozptylové podmínky se budou zhoršovat stejně jako kvalita vzduchu. Výraznější srážky se ale nečekají. Až do poloviny listopadu by v Česku nemělo pršet ani sněžit.