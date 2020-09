Česko zalily deště, v podhůří Beskyd zvedly hladiny řek

S koncem teplého září do Česka přišly deště. Teploty v následujícím měsíci budou výrazně nižší, ráno se objeví i přízemní mrazíky. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu, který vydal Český hydrometeorologický ústav. Podle něj bude deštivé počasí trvat až do konce měsíce.

V platnosti je od pátku výstraha před vydatnými srážkami, ve Zlínském a Moravskoslezském kraji některé toky nabyly první, respektive druhý stupeň povodňové aktivity. Povodňovou výstrahu ale ČHMÚ nevydal.

S výhledem počasí definitivně končí léto. „Týdenní maximální teploty by se měly pohybovat zpočátku většinou kolem 16 stupňů Celsia, postupně kolem 12 stupňů, minimální zpočátku většinou kolem 7 stupňů Celsia a v závěru období až kolem 2 stupňů,“ napsali meteorologové.