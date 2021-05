Plzeň vystavuje své nejvzácnější dílo. Socha madony z dob Karla IV. je k vidění jen deset dní

Západočeská galerie v Plzni (ZČG) zahájila prohlídky originálu gotické sochy Plzeňské madony. Nejznámější, nejcennější a po staletí nejuctívanější umělecké dílo v Plzni se na deset dnů přesunulo z katedrály svatého Bartoloměje o pár set metrů dál do výstavní síně Masné krámy ZČG. Do 29. května je v ní k vidění jako součást výstavy Nad slunce krásnější. Prodáno je asi 70 procent vstupenek, jsou na předem stanovený čas kvůli omezení kapacity výstavní síně. Madonu může ve stejný čas obdivovat maximálně 35 návštěvníků, a to maximálně hodinu, řekla mluvčí ZČG Gabriela Darebná.