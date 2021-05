Letadla se vznesla nad Pardubice. Aviatická pouť letos ale byla bez diváků

Do Pardubic se dostala i replika Blériotu inženýra Jana Kašpara. Před 110 lety se s ním vydal na legendární přelet z Pardubic do Prahy –⁠ Velké Chuchle. A přiletěly i další repliky historických strojů, a to z muzea v Mladé Boleslavi.

Aviatická pouť uvítala také dokonalou repliku letounu Spitfire z Británie, ve kterém bojoval nad Evropou československý pilot Otto Smyk, letecké eso. Konce války se ale nedočkal, zahynul ve 22 letech nad Nizozemskem.

Historii vystřídá současná technika

Vzdušný prostor nad městem ale zaplnily i moderní stroje. Vznesly se do něj helikoptéry z LOM Praha, kde trénují piloty pro českou armádu i pro další země světa. Představily se také Gripeny nebo DeHaviland Tigermothy.

Televizní kamery zachytily i leteckou akrobacii, akrobatická čtyřka Flying Bulls však letěla jen ve dvou letadlech místo čtyř, došlo totiž ke srážce a stroje jsou poškozeny.