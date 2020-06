Komentář Marka Wollnera: Kauza Lidice, uplácaná politikou

Nejraději bych se vyhnul námitkám, proč Šustkova studie nesplňuje nároky vědecké práce, ale jelikož ji mnozí diskutující proti reportáži používají, musím to chtě nechtě udělat.

Vojtěch Šustek se sice těší dobrému renomé archiváře, ale historik není. Po odvysílání naší reportáže začal vystupovat jako hlavní kritik Vojtěcha Kyncla. Názor se mu upřít nedá. Ten má a silný. Bohužel ho nemůže doložit fakty. Jeho studie, sepsaná v roce 2018 do Slánského obzoru („Nepravdivé obvinění z udavačství lidické ženy Alžběty Doležalové“, Slánský obzor, 21. 6. 2018), není v žádném smyslu stejná váhová kategorie jako Kynclova vědecká monografie. Motá se tam mnoho věcí dohromady a k lidické kauze se dostává oklikou přes různé nesouvisející případy.

V archivech našel úctyhodnou sbírku pramenů, ale žádný takový, který by potvrdil jeho teorie: že lidickou ženu Štěpánku Mikešovou, skrývající až do svého zatčení židovský původ, má na svědomí protektorátní četník Evžen Ressl. Ten ji zatýkal a podle archiváře to později hodil na Doležalovou, aby se zbavil případného stíhání. Jeho příkré odsudky četníka jsou podepřeny mlhavými výrazy jako pravděpodobně, zřejmě atd.

Místo důkazů se zaměřuje na vysvětlení jeho psychologické motivace. Tou mělo být poválečné stíhání velitele četnické stanice z Buštěhradu, jeho nadřízeného Vojtěcha Babůrka. Ressl dostal strach, že i on by mohl být obviněn z kolaborace, tak rychle udělal zápis v četnické kronice, kde vinu ze zatčení Mikešové svedl na lidickou ženu.

Pro tohle Šustkovo obvinění zcela bezúhonného četníka, který musel být prověřován stejně jako jeho nadřízený, nebo dokonce zvlášť proto, neexistuje jediný dobový pramen. Jen Šustkova „psychologie“. Ale může taková fabulace bez konkrétních faktů postačovat k dehonestaci člověka, který během důkladných poválečných prověrek získal osvědčení státní spolehlivosti?

Nevím, jestli žijí Resslovi potomci, ale pokud by žili a žalovali nás pro poškození dobrého jména, u soudu bychom s Šustkovým „důkazním“ materiálem neobstáli. Opravdu se má v žurnalistice stát hlavním měřítkem názorová oponentura za každou cenu, bez ohledu na to, s jakými podklady přichází? Pokud by se z tohoto přístupu ve veřejnoprávní televizi stala norma, s prohranými žalobami by se roztrhl pytel. A když to trochu přeženu, podle stejného principu by se názor stoupenců, že země je placatá, musel uvádět vedle tvrzení astrofyziků, že je kulatá.

Šustkova teorie má i spoustu logických trhlin. Kdyby se chtěl Ressl vyhnout stíhání kvůli deportované židovské ženě, proč by o ní raději nemlčel? Štěpánka Mikešová žila ve vesnici osaměle, bez rodiny a její osud by prostě zanikl v osudech tisíců jí podobných, které nacistická mašinérie likvidovala na základě konečného řešení. Proč by Ressl udělal ze všech věcí právě tu jedinou, která by ho před soud nepochybně přivedla? Copak se po válce o lidických nehovořilo jako o „svatých“? Copak by prolhaný četník, který by z jedné z těch svatých kvůli vlastnímu prospěchu udělal udavače, nestal právě kvůli tomu předmětem obvinění? Proč by proti němu nesvědčila křivě obviněná Doležalová? Proč by nesvědčili jiní Lidičtí? Zvláštní.

Jistá, ale jen velmi povrchní přesvědčivost Šustkovy konstrukce stojí na jediném východisku – a sice, že Ressl svůj zápis do četnické kroniky udělal až po válce, ne při zatýkání v roce 1942. To je sice pravda, ale Šustek nám neříká, jaké prozaické důvody to mělo.

V roce 1942 to udělat nemohl, protože četníci během protektorátu kroniky z úředního nařízení neměli a vrátily se jim právě až po válce, kdy to udělal. Zcela nevěrohodně pak působí Šustkův předpoklad, že úskočný četník Ressl nevěděl, že Doležalová se vrátila z koncentráku. Archivář nám zatajuje, že to zkrátka vědět musel, protože seznam přeživších žen vyšel v Právu lidu už 3. června 1945.

Ressl svůj zápis udělal v únoru 1946. Doležalová na tomto seznamu nechyběla. Navíc měl Ressl tento seznam jako četník k dispozici a Doležalovou osobně znal přinejmenším od chvíle zatýkání Mikešové. Udělat si alibi zrovna tímto způsobem, na úkor ženy, která se z koncentračního tábora vrátila jako jedna ze 143 žen, by tedy bylo nejen sebevražedné, ale i hloupé.