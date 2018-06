Komentář: Tupá strojová cenzura. Na internetu hrozí konec nebo zpoplatnění on-line aktivit, varuje právnička

Není to žádný vtip, hoax ani fake news. Bohužel. Návrh směrnice o autorském právu (copyrightu) na jednotném digitálním trhu by v dnešní podobě utnul vytváření a sdílení vtipných videí – jako třeba toho se soptícím Hitlerem nebo s nevrlou kočkou – sebekratších úryvků, odkazů na články, citací a remixů obecně známých děl, a to i na osobních blozích i pro nekomerční účely. Titulky, perexy či náhledy fotek, které při linkování automaticky ukazují sociální sítě jako Facebook, Reddit či Twitter, chtějí tvůrci směrnice nově považovat za autorsky chráněný obsah a zpoplatnit nebo zakázat.