Vedení Ostravy vítá plán na zastavení projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe. Dlouhodobě jej kritizuje

Ostrava dlouhodobě poukazuje na to, že stavba by měla obrovské důsledky na ekosystém a životní prostředí v okolí řeky Odry, která protéká krajským městem, a zároveň by negativně ovlivnila urbanismus města, v němž by kanál vytvořil další bariéru. Zastupitelé už před rokem jednomyslně odhlasovali nesouhlasné stanovisko. Koaliční uskupení ve svém programu uvedla, že zastaví práce na kanálu a zruší jeho územní rezervy v dotčených obcích.

„Vedení města Ostravy se dlouhodobě angažuje proti přípravě kanálu Dunaj–Odra–Labe, a to včetně jeho Oderské větve v navrhovaném pojetí, proto by ukončení tohoto projektu jednoznačně ocenilo. Ostatně nepamatuji, že by některé zásadní usnesení zastupitelstva města bylo přijato tak jednomyslně, napříč politickými stranami, jako v tomto případě. Samozřejmě bychom přivítali i zrušení územní rezervy pro toto vodní dílo, která v tuto chvíli blokuje desítky hektarů území,“ uvedl Macura, který celý projekt považuje za megalomanský.