Kvůli povinným rouškám nebo testování nelze žalovat školu, rozhodl Nejvyšší správní soud

„Rozhodnutí správního senátu nejvyššího správního soudu znamená to, že už soudy ví, jak se v obdobných případech mají řídit. Rozhodnutí je směrodatné pro všechny ostatní soudy. Očekáváme, že v případě podobných kauz budou rozhodovat podle tohoto rozhodnutí,“ okometovala advokátka zastupující těšínskou školu Alice Frýblová.

Žáci, kteří školu zažalovali, už do jejích školních lavic v novém školním roce nezasednou, rodiče je přehlásili do jiné vzdělávací instituce. „Přestoupily do škol, které jsou buďto v regionu nebo i mimo region. Zřejmě očekávají, že budou možná jiné školy, které jim umožní naplnit jejich představy a požadavky,“ uvedl Nešporek.

Rodiče stojící za žalobami se pro Českou televizi vyjádřit odmítli. Proti nošení roušek a později i proti testování sepsali petici. Podepsaly ji přibližně tři stovky dalších lidí. „V regionu jsme neměli případy, kdy by byly školy zažalovány. Jsem v úzkém kontaktu s řediteli v rámci města Český Těšín a žádný z ředitelů tohle neřešil,“ řekl Nešporek.

Proti rozhodnutí NSS není možné odvolání

Rozsudek Nejvyššího správního soudu je podle advokátů důležitý i proto, že sjednocuje doposud nejednotné rozhodování v podobných případech. V republice jich jsou desítky. Odvolat se proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu možné není.

„Klasické opravné prostředky sice možné nejsou, ale žáci mohou podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, který posoudí, jestli soudy zasáhly do jejich základních práv. Tedy práva na vzdělání nebo práva na ochranu zdraví,“ popsala Frýblová.

S novým školním rokem očekávají advokátní kanceláře další vlnu žalob proti povinnostem testování a nošení roušek. Nejčastěji zatím směřovaly proti školám a ministerstvu zdravotnictví.