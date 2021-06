Tramvajová smyčka Vřesinská v Ostravě projde o prázdninách rekonstrukcí

Revitalizace smyčky začne v polovině července a potrvá zhruba měsíc. Výluka tramvají ale začne už 1. července a potrvá do konce srpna. Důvodem je oprava nedalekého mostu přes potok Porubka za více než dvacet milionů korun, kterou tento měsíc zahájilo Ředitelství silnic a dálnic. Kvůli této opravě je už uzavřena frekventovaná ulice 17. listopadu, tramvaje tam ale nyní ještě projedou.

V době výluky nepojedou tramvaje jak mezi Vozovnou Poruba a smyčkou Vřesinská, tak z Vřesinské do Budišovic-Zátiší. V obou úsecích je nahradí autobusy, mezi Vozovnou Poruba a Vřesinskou pojedou v době dopravní špičky co pět minut.

Morys řekl, že o prázdninách se změní také trasa autobusových linek 26, 46, 47, 51 a 59. Důvodem je rekonstrukce kanalizace ve čtvrtích Stará Bělá, Polanka nad Odrou a Plesná. Autobusy číslo 47 a 51 budou mít výluku od 1. do 25. července, autobusy 26, 46 a 59 až do konce srpna.

Opravy se nakupily

Porubská starostka Lucie Baránková Vilamová (ANO) sedělila, že Porubu letos v létě čekají těžké časy, protože se v obvodě nakupilo mnoho oprav, přičemž významné jsou zejména opravy komunikací.

„Naštěstí se všechno sejde v době prázdnin, kdy je doprava přece jenom mírnější a vždycky poklesne, a snad v září by mělo dojít ke zlepšení, protože významný sjezd z Rudné do ulice Nad Porubkou by měl být už řešen novým kruhovým objezdem a ten by měl dopravě v Porubě výrazně pomoci,“ řekla starostka.

Křižovatka za sjezdem z Rudné ulice do ulice Nad Porubkou bude kvůli přestavbě uzavřena pro individuální dopravu od 1. července do 31. srpna. Z Rudné ulice, která je silnicí I/11 a je jednou z nejvytíženějších silnic v krajském městě, tak budou řidiči při cestě do Poruby moci sjet až u nákupního centra Globus, protože druhým sjezdem v ulici 17. listopadu se tam rovněž nedostanou.

Baránková řekla, že kraj v létě plánuje rovněž opravu mostu přes Odru v Opavské ulici, která je druhou významnou příjezdovou cestou do Poruby. Provoz by tam měl být zúžený do dvou pruhů, což dopravu rovněž omezí.