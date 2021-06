Můj výstup byl na hraně novinářské etiky, důležitější v tu chvíli byla ta lidská, říká novinářka, která se zastala Prataseviče

Nebylo to už vystoupení z novinářské role? Nebyl to aktivismus? Myslím si, že jsem se zachovala správně. Chápu, že to jde za hranice novinářské etiky, ale zdá se mi, že v konkrétní situaci je mnohem důležitější lidská etika. On totiž během tiskové konference řekl, že mu ukazují přehledy z kanálů na Telegramu, kde ho lidé označují za zrádce. Proto doufám, že pro něj bylo důležité slyšet, že ne všichni si to myslí. Že s ním soucítí a obávají se o něj obyčejní Bělorusové i kolegové novináři. Doufám, že pro něj bylo důležité, aby to věděl.

V ten moment se ale vše odehrálo velmi rychle. Z redakce mi psali, abych se ho zeptala na pohmožděniny na rukou, jestli ho bili a také na ranní dezinformaci, podle které ho měl bít sám Lukašenko. Na vše jsem se zeptala a on začal odpovídat na ostatní dotazy. Když se mě zeptal: „Vy mi nevěříte?“, nastala pauza a v tu chvíli jsem mu odpověděla: „Ne, nevěřím.“ Tiskový mluvčí ministerstva zahraničí se mi snažil říct: „Taťáno, Taťáno, nepleťte se do toho“. Hned poté jsem se zvedla a řekla to, co jsem řekla.

Až potom jsme si na Twitteru přečetli, že jeden novinář odešel proto, že mu pravidla nedovolují, aby tam zůstal. Jednalo se o britského novináře, který si to v Bělorusku mohl dovolit. Běloruská média ale nemohou ignorovat některé události, i když se jim nelíbí, co se na nich děje. V každém případě musíme zaznamenat, že k takové události došlo. Nemůžeme popřít, že se něco takového stalo. Ve skutečnosti to, že někteří novináři zůstali, napomohlo k tomu, že mohli zaznamenat praxi, kdy úředníci přivezli vězně na briefing.

Někteří novináři po jeho příchodu odešli. Zvažovala jste to taky? O odchodu jsem neuvažovala, protože novinář nemůže ignorovat události, které se odehrávají. A popravdě, když odcházeli někteří kolegové, nebylo hned jasné, co se děje. Já jsem se s nimi neznala, jen jsem viděla, že několik lidí vyšlo ven a s nimi i několik diplomatů.

Jaká byla na tiskové konferenci atmosféra? Bylo velké překvapení, že se na ní objevil Raman Pratasevič? Účast Ramana na této konferenci nebyla předem oznámena. Tabulka s jeho jménem se objevila až minutu před tím, než to začalo. A samozřejmě, když ho přivedli, všichni byli šokováni, protože málokdo čekal, že by mohli přivézt vězně na konferenci s novináři.

Stalo se už v Bělorusku, že by novináři na protest odešli z nějaké akce nebo že by se novinář zastal jiného takto hlasitě?

Nepamatuji si, že by někdo v minulosti odcházel z tiskové konference. Nikdy se před tím ale také nestalo, že by na tiskovou konferenci přivedli vězně. To bylo poprvé. Dříve docházelo k přestřelkám s úředníky i to, že s nimi novináři vyjadřovali nesouhlas nebo jim pokládali ostré dotazy, které se nelíbily. Ale ne vždy se to takto veřejně vysílalo.

„Podle propagandy mám v hlavě piliny“

Jak na váš výstup zareagovala běloruská propaganda?

Kolegové mi ukazovali reakce některých Telegram kanálů, jež podporují běloruskou vládu. A pokud tomu dobře rozumím, tak se ve svých projevech drží pozice, podle které jsem předvedla na tiskové konferenci show. Propagandistka Ludmila Gladkaja, jež pracuje pro státní noviny a má vlastní program ve státní televizi, uvedla, že mám v hlavě piliny. No dobře, co s tím nadělám, když si to myslí…

Znáte se s Ramanem Pratasevičem? Jste přesvědčená, že na konferenci nemluvil pravdu?

Osobně jsem ho neznala. Vím, kdo to je, a vím, kde dřív pracoval. Myslím si, že jsme se osobně nikde nepotkali. Proto je pro mě složité porovnávat jeho obvyklé chování s tím na tiskové konferenci. Jeden z jeho kolegů napsal, že Ramanova reakce na stres je nervózní smích. A mohu potvrdit, že na tiskové konferenci byly chvíle, kdy se takto smál. Ale je to složité porovnávat, protože jsem se s Ramanem v klidném prostředí nikdy nesetkala.

Jaký měla akce podle vás smysl? Co tím chtěly běloruské úřady říct?

Zdá se mi, že to byl pokus ukázat Západu: „Jen se podívejte, sám Raman s námi dobrovolně hovoří, neunesli jsme ho, chce spolupracovat, takže žádné sankce nejsou potřeba.“ Postihy, které může Evropská unie uvalit na běloruskou vládu, jsou pro ně velmi nepříjemné. A teď se jim všemi způsoby snaží zabránit.

Odehrávalo se ještě něco zajímavého po skončení briefingu?

Ramana odvedli a nás ještě dlouho nevypouštěli z místnosti. Když odešli nestátní novináři a ti, kteří získali dočasné akreditace, Prataseviče vrátili zpět, aby s ním mohla mluvit státní běloruská a ruská média. S nimi hovořil ještě zvlášť.