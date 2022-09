Tři dny v České republice. Prahou a Brnem provedl královnu prezident Havel

„Spojení (Alžběty II.) s Československem a později Českou republikou bylo zprostředkováno přes Václava Havla a její osobní kontakt s ním. Doprovázel jsem ho v březnu 1990, kdy se v Londýně s britskou panovnicí setkal poprvé. A když jsem jí o dvacet let později předával pověřovací listiny, tak na setkání s Václavem Havlem vzpomínala a říkala, že se ho ptala na to, jaké to je, když vyjde z vězení a stane se hlavou státu,“ přidal osobní vzpomínku v Událostech, komentářích bývalý Havlův mluvčí a někdejší velvyslanec v Londýně Michael Žantovský.

Havel na královninu otázku dle něj reagoval slovy, že by prý vůbec nebyl překvapený, kdyby si ho i do Buckinghamského paláce v tu chvíli „přišli odvést“. „To mi ještě nikdy žádný prezident neřekl,“ opáčila dle Žantovského Alžběta II.