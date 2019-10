Nadsázka a špatný vtip, komentuje Miloš Čermák klip, ve kterém Jožo Ráž míří pistolí na novináře

Podobný názor mají i někteří čeští novináři, například Jaroslav Kmenta z časopisu Reportér. „V té době, atmosféře, v jaké se na Slovensku všechno odehrává, to bylo myslím přes čáru, “ říká. Podle něj je video útokem na novinářské řemeslo. „Vím, jak těžké je v dnešní době dělat práci novináře. Jak neustále narůstají různé formy těchto útoků a házení klacků pod nohy na novinářskou práci jako takovou,“ dodává.

„Vzhledem k tomu, v jaké situaci na Slovensku žijeme, je to video velmi primitivní. Před rokem a půl zavraždili našeho kolegu a přijde mi obludné, že jeden z našich nejznámějších zpěváků vytvoří něco takového,“ myslí si Kernová.

Kapela se ale údajně ohrazuje jen proti praktikám bulváru, jak se dozvídáme v závěru samotného videoklipu. Podle Kernové si toho však málokdo všiml. „Ta poznámka byla na konci. Z komentářů, co jsem viděla na sociálních sítích, byly útoky mířené vůči všem novinářům.“ A souhlasí s ní i Kmenta: „Já to jako nadsázku neberu. Měli jinou možnost, pokud chtěli poukázat na práci bulváru.“

Najdou se ale i tací novináři, kteří vizuální ztvárnění písně, ve které se objevují například slova o hnusných smradech nebo deratizaci, neberou tak vážně. „Já chápu, že se tím mohou cítit dotčení kolegové novináři nebo příbuzní Jána Kuciaka. Ale prostě je to nadsázka, je to vtip. A my se můžeme bavit, jestli dobrý nebo špatný. Já si myslím, že je špatný,“ uzavírá Miloš Čermák ze serveru Seznam Zprávy.

