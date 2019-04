Z YouTube a Instagramu do redakcí a naopak. Hraje se o diváky i vliv na sítích

Nikola Čechová je známá spíše jako Shopaholic Nicol. Na serveru YouTube má více než 470 tisíc sledujících. Začínala tím, že natáčela videa o nákupech. Od tohoto týdne uvádí Snídani s Novou, přičemž v minulosti moderovala i několik epizod diskusního pořadu V centru na Televizi Seznam.

S tím je spjatý další youtuber, Karel „Kovy“ Kovář. Jeho kanál má na YouTube více než 760 tisíc sledujících a on teď natáčí videa a moderuje pro Televizi Seznam. Zdá se, že přišel nový trend, kdy redakce klasických médií navazují spolupráci s lidmi, kteří se stali populárními díky vlastním videím.

Stalo se to například už reportéru Janku Rubešovi ze Seznamu. Ten také začínal vlastní tvorbou, kterou dával na platformu Stream.cz. „Já jsem vždycky byl kluk, co točil videa. A z nějakého záhadného důvodu jsem se dostal do té novinářské branže. Asi někdo řekl – to, co děláš, je vlastně novinařina,“ popisuje dnes. Jeho cíle se tím ale nezměnily. „Je pro mě pořád nejzásadnější ukázat něco skrz kameru do pokojíčku nebo obýváku a ukázat to co nejpravdivěji, co to jde,“ říká reportér.