Vytížené ulice v centru Liberce rozkopají dělníci. Řidiči se zimní přestávkou neprojedou dva roky

Oprava nečeká jen povrch silnice, rekonstrukcí projdou inženýrské sítě, město se bude podílet na vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení.

„Doufáme, že se nám to podaří zkrátit, podobně jako se to podařilo při opravě v Hanychovské ulici. V dalších letech se ale bude pokračovat dál, a další uzavírky nás proto čekají. Předpoklad je, že pokud půjdeme až přes Šaldovo náměstí, tak to bude trvat pět let. Není to ale naše silnice, i když ji za ni obyvatelé města považují. V budoucnu ale naše bude,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj).

Sokolská ulice patří mezi dopravně nejvytíženější komunikace ve stotisícovém Liberci. Původně byla součástí silnice I/14 na Jablonec nad Nisou, před třemi lety byla ale dokončena rychlostní silnice z Liberce do Jablonce, a tak ji na začátku června převzal od státu Liberecký kraj. Dohodl se ale s Libercem, že ji město po rekonstrukci převezme. „Na financování rekonstrukce přispěje 25 miliony korun Státní fond dopravní infrastruktury,“ řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).