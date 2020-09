Rozesílání roušek seniorům i zvládnutí pandemie byly tématem debaty kandidátů do libereckého zastupitelstva

přehrát video 1. část předvolební debaty krajských lídrů pro Liberecký kraj

Kabinet Andreje Babiše ve středu rozhodl o tom, že všichni občané starší šedesáti let dostanou od státu jeden respirátor a pět roušek. Liberecká krajská lídryně vládního ANO a starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) je přesvědčená, že ze strany vlády nejde jen o plané gesto. „Jedna rouška vydrží tři hodiny, takže samozřejmě to není na dlouhou dobu. Poslat to poštou smysl dává, lidé musí vědět, že se o ně stát postará, i ta psychologická rovina je velice důležitá,“ uvádí. Jablonecký zastupitel Michal Švarc (SPD) rozeslání roušek také vnímá jako dobré gesto, věc vítá. Dle něj jde o jeden z kroků, který pomůže ochránit seniory. Josef Šedlbauer (Zelení/Pro KRAJinu) souhlasil s Volfovou s tím, že se lidé potřebují cítit bezpečně. Pomůcky dle něj však musí být dobře dostupné, aby si je mohli pořídit všichni, kdo je potřebují. Frýdlantský starosta Dan Ramzer (ODS) se naopak domnívá, že jde ze strany vlády o populistické gesto. Stejně tak populistický mu přijde krok poslat seniorům pět tisíc korun coby „rouškovné“. Podělil se o jiné řešení a ukázal balíček v hodnotě dvou set korun, který obsahuje dvě roušky s nanofiltry a dá se používat třicet dní se sadou nanofiltrů, kterou vyrobili v Libereckém kraji. Myslí si, že daných pět tisíc korun lidé utratí jinak, než na svoji ochranu. Podle současného hejtmana Martin Půty (SLK) je vládní krok nedostačujícím gestem; lituje, že kabinet nevyužil to, co fungovalo na jaře, tedy distribuce pomůcek přes kraje. Podle hejtmana budou náklady na poslání dopisu poštou třicet korun, což je větší částka, než je samotná cena celého balíčku. „Vnímám to jako předhánění se v tom, kdo bude seniorům více pomáhat,“ řekl.

Marie Pavlová (DSZ – Za práva zvířat) krok také vnímá jako populistické gesto, ocenila ale balíček za dvě stě korun, který představil Ramzer. Na druhou stranu ale souhlasí s posláním částky pět tisíc důchodcům, dle ní měli velké náklady. „Samoživitelky a další by si též zasloužili tyto peníze,“ dodala. Kandidát Pirátů Zbyněk Miklík si rovněž myslí, že jde o předvolební gesto vládního hnutí ANO. Pokud měla nastat distribuce roušek, tak to prý mělo být na jaře. Vyzdvihl iniciativu Technické univerzity v Liberci, která vyrábí nanoroušky. „Toho je třeba si vážit, je to dobrý příklad toho, jak financovat výzkum a vývoj a jak ho promítat do praxe.“ Důchodce vnímá jako ohroženou skupinu, načasování podpory je ale podle něj sporné. Jiří Klápště, který kandiduje za KDU-ČSL + TOP 09, se domnívá, že se stát na kraje, obce a lidi „vykašlal“, roušky na jaře nebyly a lidé si je museli šít sami. „Bez lidí by roušky nebyly. Roušky se dávají důchodcům na jeden, dva dny. Efekt je prakticky nulový,“ řekl. Josef Jadrný (ČSSD) má za to, že distribuce roušek není jen populistické gesto. „Já osobně jsem jako starosta malé obce roušky odvážel a mohu říct, že lidé byli vděční za každou roušku. Lidé tráví hodně času doma,“ řekl. Vládní pomoc dle něj mohla přijít dřív, šlo ale o překročení čísla tisíc, jakožto počtu nakažených koronavirem.

Jak Liberecký kraj zvládl pandemii koronaviru? Kandidát za ODS Ramzer hodnotí zvládnutí pandemie kladně, uvedl, že všechny samosprávy měly dostatek peněz, protože na rozdíl od státu umí hospodařit. Frýdlant měl dle něj na začátku roku 111 milionů, pomůcky mohli pohodlně distribuovat. Na druhou stranu ale neměli dost informací, nevěděli, proti čemu vlastně bojují. „Covid útočí na mozek,“ shrnul. Liberecký kraj žádá po české vládě kompenzaci škod, která se mu v důsledku koronavirových opatření stala. Šedlbauer (Zelení+LES) v této souvislosti uvedl, že se republika může kompenzovat na celé úrovni až po obce či po jednotlivé lidi, ale dle něj se zapomíná na to, že celá krize se zvládla, protože lidé byli velmi disciplinovaní. „Chybělo, že by jim někdo pořádně poděkoval. Řekl jim, že to, co udělali, bylo skvělé. A omluvit se za chyby… to je důležitější než nějaké kompenzace,“ řekl.

Podle Švarce (SPD) by si nyní Češi měli vzít poučení a připravit se na další vlnu. Dle něj se kraj poučil v tom, že je dostatečně předzásoben na dva měsíce dopředu, což oceňuje. Zastupitelka kraje Volfová (ANO) poznamenala, že i sám kraj udělal několik chyb. „Právě Liberecký kraj nakoupil 1,5 milionu roušek nebo udělal přímé zadání, za 70 milionů korun, a pokud bychom udělali rámcovou smlouvu, tak bychom tu mohli mít dodávku na 23 milionů roušek,“ uvedla. Dle ní by kraj žádné kompenzace nepotřeboval, kdyby neudělal tyto chyby. Hejtman Půta (SLK) reagoval s tím, že kompenzace, které žádají po státu, se roušek vůbec netýkají. Jsou to prý škody, které vyčíslily příspěvkové organizace, týkají se veřejné dopravy a dalších. „V minulosti byla vstřícnost během krizí vůči samosprávám větší,“ kritizoval. Jadrný z ČSSD zopakoval, že na jaře byla každá pomoc dobrá. „My jsme od kraje dostávali všechno zdarma, byli jsme perfektně zásobeni a za to kraji děkuji. To, že kraj žádá kompenzace, je naprosto perfektně zargumentováno, je to právo každého kraje,“ uvedl. Kandidát Klápště (KDU-ČSL + TOP 09) poznamenal, že kraj se po této krizi naučil spoléhat se pouze sám na sebe. Dle něj je kompenzace škod nezbytná, důležité je ale také zajistit, aby v nemocnicích bylo dost lékařů a sester a aby fungovaly základní služby. Miklík (Piráti) také pochválil kraj za to, že se dobře předzásobil a nakoupil nanoroušky. „Udělal bych to úplně stejně. Informovanost je důležitá, aby občané věděli, že je o ně postáráno a že zásoby máme,“ řekl. Pavlová (DSZ – Za práva zvířat) by jako hejtmanka chtěla posílat občanům balíčky s pomůckami, které jsou levnější a pocházejí od lokálních výrobců. „Dávala bych to občanům zdarma, protože mají výdaje. Náhradu bych chtěla po těch, kteří nákazu přinesli. Hledala by náhradu škody v laboratořích, odkud virus přišel,“ řekla.

Diskutující se do debaty nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohly v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k nim přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.

Fakta Detaily k výzkumu volebního potenciálu Výzkum, který realizovala agentura KANTAR CZ ve spolupráci s agenturou Data Collect, nabízí odhad aktuálního volebního potenciálu, nejde tedy o predikci výsledků voleb.

Hodnota aktuálního volebního potenciálu ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohly v současnosti hypoteticky získat ve volbách do krajského zastupitelstva, pokud by se k nim přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb. Suma volebních potenciálů pak není 100 procent. Člověk, který vážně zvažuje volbu například dvou stran, je potenciálním voličem obou z nich.

Sběr dat probíhal mezi 10. srpnem a 3. zářím 2020 metodou dotazování po telefonu. Výzkum je reprezentativní s ohledem na voliče v daném kraji starší 18 let, v každém kraji odpovídalo 1200 respondentů, do potenciálu pak vstupovalo v každém kraji okolo devíti set osob, přesná čísla naleznete v dokumentu ke stažení.