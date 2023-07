Nikdy nezklamou, i když už měli lepší koncerty, hodnotí Depeche Mode v Praze hudební publicista

Začátek koncertu zhruba o čtvrt hodiny odložil silný déšť. Jako předskokani nastoupili domácí synthpopová formace Lakeside X a němečtí Hope. „Na začátku vystoupení Depeche Mode nemělo takový spád, jako by lidé na pódiu i v publiku byli ještě prokřehlí,“ sdělil své dojmy Špulák.

„To se ale časem změnilo, a jak koncert postupoval k finále, kdy se hrají vždycky ty největší pecky, tak tam už to gradovalo a závěr byl kolosální,“ dodal nicméně. Fanoušci se tak dočkali písní Walking in My Shoes, Everything Counts nebo Enjoy the Silence, po přídavcích koncert vyvrcholil skladbou Personal Jesus z alba Violator.

Bez Andrewa Fletchera

Koncert začal písní My Cosmos Is Mine z novinky Memento Mori, kterou Depeche Mode vydali letos na jaře jako první desku bez klávesisty Andrewa Fletchera, který zemřel o rok dříve.

„Byť Andy Fletcher nebyl autor muziky a na hudbě se podíleli ti, kteří ji skládali vždycky, tedy zpěvák Dave Gahan a kytarista Martin Gore, tak to album mělo svůj význam, protože bylo na rozloučenou,“ míní Špulák.

Z poslední desky kapela také zařadila do setlistu nejvíce písniček. Podle hudebního publicisty mohli fanoušci Fletchera postrádat sice jako dlouholetého člena kapely, ale ze silného zvuku koncertu jeho nepřítomnost na pódiu nic neubrala.