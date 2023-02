Depeche Mode pamatujou na smrt v singlu Ghosts Again k nové desce

video Depeche Mode ohlásili novou desku singlem Ghosts Again

Na zveřejnění singlu lákali Depeche Mode nedočkavé fanoušky odpočtem na sociálních sítích. A hned v prvních vteřinách klipu naznačují téma nové desky s názvem Memento Mori, tedy pamatuj na smrt. „Zní to morbidně, ale lze se na to podívat i z té pozitivní stránky. Žijte každý den naplno. I takto lze název interpretovat,“ upozorňuje Martin Gore.

Nahrávka vznikala na počátku pandemie, v době paniky a nejistoty. Ponurý název odráží i budoucnost kapely bez Andrewa Fletchera. Klávesista a zakládající člen kapely zemřel loni v květnu. „Po Fletcherově smrti jsme se rozhodli pokračovat, protože jsme si jisti, že by si to přál, a to dalo celému dílu ještě větší rozměr,“ uvedl Gore.

Název alba Memento Mori vznikl ale ještě před Fletcherovým definitivním odchodem. „Jediná věc, kterou můžu dělat, je dělat hudbu s Martinem,“ uvedl v britském hudebním magazínu NME Gahan k další budoucnosti kapely a k reakci na všudypřítomné negativní zprávy. „A doufejme, že to lidi spojí,“ dodal.

Konstantou kapely nadále zůstává také fotograf a tvůrce jejích videoklipů Anton Corbijn. Jeho první a poslední video pro Depeche Mode dělí sedmatřicet let. Mezitím jich natočil bezmála třicet. Rozpoznatelná jsou mimo jiné černobílou estetikou.