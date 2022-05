Zemřel klávesista Depeche Mode

„Fletch měl skutečně zlaté srdce a vždycky tu byl, když jste potřebovali podporu, popovídat si, zasmát se nebo si dát studenou pintu. Soucítíme s jeho rodinou a prosíme vás, abyste na ně mysleli a respektovali jejich soukromí v této těžké době,“ dodali zbylí členové kapely.

Fletcher se narodil v roce 1961 v Nottinghamu a přestěhoval se do Basildonu, kde koncem 70. let založil spolu s Martinem Gorem a Vincem Clarkem skupinu Composition Of Sound. Po přijetí zpěváka Davida Gahana se přejmenovali na Depeche Mode a kvarteto se proslavilo hity jako New Life nebo Just Can't Get Enough.

Po odchodu Clarka, který založil Yazoo a poté Erasure, se Gore stal hlavním skladatelem a kapela zaznamenala na přelomu 80. a 90. let obrovský mezinárodní úspěch s písněmi Personal Jesus, Enjoy The Silence a I Feel You. V roce 2020 byla kapela uvedena do Rokenrolové síně slávy.