Úsměvy smutných mužů pokračují Dvěma slovy jako klíč. Hrají David Švehlík, Pierre Richard a Mentawajci

Také Dan Svátek natáčel v zahraničních lokacích, a to i v exotičtějších, než je Francie. Třeba také v Himálaji, New Yorku, Japonsku nebo Indii, kde scénář muselo schválit tamní ministerstvo kultury. „Měli jsme scénu, kde otec a dcera prochází kolem žebráků. To se jim nelíbilo, že je to klišé,“ zmínil režisér jednu z připomínek indických úředníků.

Návrat k Mentawajcům

Josef Formánek domluvil natáčení na ostrově Siberut, který leží sto padesát kilometrů od Sumatry. Vrátil se do vesnice kmene Mentawajců, s nímž se díky předešlým cestám přátelí. Naučil se dokonce mentawajsky, mohl tak mezi místními a filmaři fungovat jako překladatel a konzultant.

Herci i štáb totiž bydleli přímo u kmene v džungli. „Není tam signál a hlavně jsme měli problém, jak dobíjet baterky. Takže se musel koupit agregát. A když už byl agregát, tak zase nebyl benzin,“ líčí ubytování mimo civilizaci Ivan Franěk.

Do natáčení se zapojili i samotní Mentawajci, včetně šamana. „Jednou jsme točili scénu, kdy se postavy Davida a Ivana účastní lovu. Mentawajci loví lukem a otrávenými šípy. Hodně jsem gestikuloval a kameraman Kuba Šimůnek suše pronesl, jestli by se radši neměl vyměnit šíp s otrávenou špičkou za dřevěný. Za chvíli jsem samozřejmě o hrot šípu zavadil. ‚Teď bys měl tak minutu nebo dvě života,‘ řekl klidně Josef,“ vzpomíná Svátek.