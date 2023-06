Trienále v Jablonci shrnuje trendy ve skle a bižuterii

Trendy v designu a umění spojeném se sklem a bižuterií představuje trienále na čtyřech výstavách.

Hlavní výstava Trendy. Design. Produkce prezentuje novinky sklářských a bižuterních firem, které se pohybují na českém trhu. Celkem své kolekce z uplynulých třech let představuje téměř padesátka firem, značek a studií nejen z Česka, ale i z Německa, Rakouska, Slovenska a Turecka.

„Změnili jsme koncepci výstavy, původně to bylo tak, že každý měl vlastní vitrínu, řadili jsme je podle abecedy a každý vystavoval to, co si vybral. Teď je vystavujeme dohromady a mnohem víc si vybíráme, proto jich není tolik jako v minulosti,“ dodal hlavní kurátor projektu Petr Nový.

Na Cestě ke hvězdám dostala prostor trojice nadějných sklářských výtvarníků. „My jsme se rozhodli, že budeme v rámci trienále dávat prostor výtvarníkům do pětatřiceti let, kteří pracují se sklem. Pro první ročník jsme si vybrali Miroslavu Ptáčkovou, Tomáše Prokopa a Františka Jungvirta, každý z nich přistupuje ke sklu úplně jinak,“ doplnil Petr Nový.

Prostor pro recyklaci i vánoční ozdoby

Poprvé se trienále zaměří též na environmentální hledisko, a to výstavou a edukačním programem, obojí pod názvem Materiál: sklo – obaly. „Ukážeme sklo jako stoprocentně a donekonečna recyklovatelný materiál. Na výstavu naváže program pro veřejnost a od podzimu i pro školy, zahrnující jak nové poznatky o recyklaci skla, tak dílnu zaměřenou na jeho upcyklaci, tedy využití skleněného výrobku za jiným účelem,“ upřesnila ředitelka muzea Milada Valečková.

Všechny výstavy potrvají do 12. listopadu, ke třem už zahájeným expozicím se v prosinci přidá ještě výstava Computer & Jewellery rozvíjející téma stejnojmenného šperkařského sympozia. Zastoupeny na ní budou tři desítky šperkařů. Propojením práce současných designérů a výrobců vzniknou také tři kolekce vánočních ozdob, které obohatí stálou expozici muzea.

Trienále je hlavním výstavním projektem jabloneckého muzea, to poslední v roce 2020 bylo poznamenáno koronavirovými opatřeními, přesto přilákalo 21 tisíc návštěvníků. Před třemi lety také muzeum poprvé zapojilo do hodnocení i návštěvníky, i letos mohou lidé hlasovat. Organizátoři na konci udělí medaile v kategoriích trend, design a produkce.